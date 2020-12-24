Экспортные показатели Свердловской области в 2020 году выровнялись за счет роста поставок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Показатели экспорта из Свердловской области к концу года покажут снижение в 2% после провала в 24% по итогам полугодия. Выравнивание произошло за счет увеличения объема поставок в условиях повышенного спроса, сообщил журналистам в Уральском региональном информационном центре ТАСС министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов.

"К концу года мы подошли с оптимистичным цифрами по объемам внешней торговли нашего региона. <…> На 2020 г. мы можем констатировать, что падение экспорта в такой кризисный год составит всего 2% (в денежном выражении - прим. ТАСС)", - сказал он, добавив, что по итогам полугодия падение экспорта было 24%. Козлов отметил, что выровнять показали удалось за счет конъюнктуры на отраслевых рынках и увеличения физических объемов поставок в условиях снижения цены основной экспортной продукции.

По информации министра, по итогам 6 месяцев по объемам несырьевого неэнергетического экспорта в КНР Свердловская область заняла первое место по России, по итогам 9 месяцев Свердловская область в целом заняла второе место по России, уступив только Москве. "Это важный показатель, который говорит об экспортной ориентированности нашего региона. Даже в таких условиях наши предприниматели и бизнесмены смогли реализовывать планы", - уточнил он.

За 2020 год, сказал Козлов, существенно увеличен товарооборот с основными партнерами - Китаем, Узбекистаном, Турцией. Более чем в 1,5 вырос экспорт машиностроительной продукции. Также в регионе начали работать с новой номенклатурой экспортной продукции: в три раза выросли поставки субпродуктов птицы в Китай, выросли поставки масложиров, кондитерских изделий. Новыми нишами стал экспорт мороженого и пива.

"Мы очень конкурентоспособны с точки зрения качества продукции. И очень привлекательны с точки зрения цены. Сегодня ослабевший рубль дает конкурентное преимущество. Мы несем затраты в рублевой зоне, имея возможность продавать в зоне мировых валют", - пояснил президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. Из негативных факторов, повлиявших на товарооборот, он отметил отсутствие живого общения, а также проблемы с логистической цепочкой.

Начальник Екатеринбургской таможни Евгений Горохов в свою очередь добавил, что в первом полугодии отмечались отдельные резкие падения товарооборота, но конъюнктура рынка восстанавливается. "Те плановые значения, которые были установлены для Екатеринбургской таможни, были выполнены", - добавил Горохов.