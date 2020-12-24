Власти Алапаевска заменили елку, на вид которой жаловались жители

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Управление культуры Алапаевска Свердловской области заменило елку на одной из площадок города после жалоб жителей на непрезентабельный вид установленного дерева. Елку испортили сами жители, сообщила ТАСС начальник управления Ольга Чечулина.
Ранее в четверг жители Алапаевска в соцсетях пожаловались на "больную" елку, установленную в одном из районов города. На опубликованных фотографиях видно, что на елке осталось очень мало веток, а в вертикальном положении ее удерживает труба.
"Елку заменили. У нас восемь микрорайонов, восемь площадок, чтобы как-то в этот год поднять новогоднее настроение, поставили елки. Игрушки готовили школьники, было открытие площадок, представление. Те фотографии [елок], которые прислали [в соцсетях], - все гирлянды оторваны. <...> Это население микрорайонов", - сказала собеседница агентства, добавив, что сторожей у них нет, а когда елки устанавливались, они выглядели по-другому.
Она уточнила, что обращаться в полицию не будут. "Просто в следующий раз будем думать, а стоит ли ставить. Это же не по просьбам жителей, это инициатива администрации, депутатов", - добавила Чечулина.