Власти Алапаевска заменили елку, на вид которой жаловались жители

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Управление культуры Алапаевска Свердловской области заменило елку на одной из площадок города после жалоб жителей на непрезентабельный вид установленного дерева. Елку испортили сами жители, сообщила ТАСС начальник управления Ольга Чечулина.

Ранее в четверг жители Алапаевска в соцсетях пожаловались на "больную" елку, установленную в одном из районов города. На опубликованных фотографиях видно, что на елке осталось очень мало веток, а в вертикальном положении ее удерживает труба.