Экспорт дыхательной аппаратуры из Свердловской области вырос за год в 34 раза

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Экспорт дыхательной аппаратуры, включая аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), из Свердловской области вырос в 34 раза в 2020 году, сообщил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов в Уральском региональном информационном центре ТАСС в четверг.

На территории Свердловской области расположены три завода, выпускающие в том числе дыхательную аппаратуру и аппараты ИВЛ: Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в АО "КРЭТ" в составе госкорпорации "Ростех"), АО "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э. С. Ясламова (является организацией холдинга АО "Швабе", входящего в Ростех) и научно-производственное предприятие "Тритон-электроникс".

"Структура экспорта и импорта не сильно изменилась [в пандемию]. В этом году единственное отличие - это огромный спрос из-за рубежа на продукцию наших приборостроительных предприятий. Это знаменитые аппараты искусственной вентиляции легких. В 34 раза увеличились объемы поставок за рубеж", - сказал он.

Козлов добавил, что экспортные заявки шли из Узбекистана, Киргизии, Молдавии, Пакистана, Ирана.

В середине июля глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что Россия возобновила поставки ИВЛ за рубеж. Министр сообщал, что более 600 аппаратов ИВЛ были поставлены в Узбекистан, Сербию, Италию и Белоруссию.