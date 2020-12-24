В Свердловской области утвердили программу "Общественное здоровье уральцев"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство Свердловской области на заседании в четверг утвердило областную программу "Общественное здоровье уральцев", сообщили журналистам в департаменте информационной политики региона.

Программа "Общественное здоровье уральцев" была разработана по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, она направлена на отражение угроз, подобных коронавирусу, и решение прочих вопросов защиты здоровья жителей региона.

"Программа - наш ответ на те вызовы, с которыми мы столкнулись в этом году, и с которыми можем столкнуться в будущем. Наша задача - надежно защитить свердловчан во всех сферах их жизнедеятельности: дома, на производстве, в общественном пространстве, на транспорте, в образовательных, культурных учреждениях", - сказал глава региона, выступая на заседании правительства.

Программа "Общественное здоровье уральцев", предусматривающая создание новых типовых санитарно-гигиенических стандартов и технологий, включает в себя шесть разделов. Первый связан с обеспечением санитарно-гигиенической безопасности жителей Свердловской области. Второй - с созданием производственной базы для достижения поставленных в программе задач.

Третье направление получило название "Новое качество и доступность здравоохранения". Еще два направления в рамках программы - это развитие научной и образовательной деятельности, а также информационно-просветительская работа. Шестой блок связан с нормативно-правовым регулированием обеспечения общественного здоровья уральцев.

В ближайшее время программа будет вынесена на общественное обсуждение. Евгений Куйвашев отметил, что предложения жителей региона должны быть внимательно изучены и проанализированы для возможной корректировки программы.