Более 600 семей переселили из аварийных домов в Сургутском районе Югры в 2020 году

СУРГУТ, 24 декабря. /ТАСС/. Администрация Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры переселила более 600 семей из аварийных домов в 2020 году, сообщил ТАСС в четверг глава района Андрей Трубецкой.

"На сегодняшний день на территории городских и сельских поселений Сургутского района расположено 516 многоквартирных домов, признанных в установленном законном порядке аварийными, это более 326,5 тыс. кв. метров. В этом году нам удалось приобрести 442 жилых помещения и переселить более 600 семей", - пояснил Трубецкой.

При этом глава района уточнил, что проблема аварийного жилья остается наиболее важной для Сургутского района, на выкуп и переселение из аварийного жилья в этом году было направлено 1,8 млрд рублей.

Сургутский район считается самым крупным районом в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по численности населения (125 тыс. человек) и объему промышленного производства. В настоящее время включает в себя четыре городских поселения - Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово, и девять сельских поселений - Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.