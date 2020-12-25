Первую арт-резиденцию для творческой молодежи ЯНАО откроют в январе

ТАСС, 25 декабря. Первая из трех арт-резиденций на базе молодежного центра, которая станет филиалом форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в городе Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), откроется в январе 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента молодежной политики и туризма правительства ЯНАО.

"Техническое открытие арт-резиденции "Полярис" в городе Салехарде состоится в декабре 2020 года. В рамках технического открытия арт-резиденции состоится осмотр объекта, будет проверена готовность помещения молодежного театра с прилегающими к нему помещениями, также в рамках технического открытия состоится старт заявочной кампании на конкурс резидентов арт-резиденции. Торжественное открытие всех зон планируется в конце января 2021 года", - сообщили в департаменте.

Там отметили, что на территории резиденции появятся молодежный театр, медиастудия, студия звукозаписи, а также творческое пространство с зеркальными стенами и балетными станками.

Как уточнили в департаменте молодежной политики и туризма, открытие арт-резиденции в Ноябрьске состоится через год - в декабре 2021 года. А резиденция в Новом Уренгое - крупнейшем городе Ямала - появится во второй половине 2022 года.

Как ранее отмечал директор департамента Наиль Хайруллин, посетителями арт-резиденций станут молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. Планируется, что за год резиденции посетят не менее 30 тыс. человек.