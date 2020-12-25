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В Екатеринбурге у станции метро застрелили человека

Следователи возбудили уголовное дело

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Неизвестный застрелил человека возле станции метро "Уралмаш" в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону в пятницу.

Ранее портал E1 со ссылкой на очевидца сообщил, что стрельба была открыта в микроавтобусе, стрелок скрылся.

"По факту случившегося территориальным следственным отделом СКР возбуждено уголовное дело. На место происшествия для оказания помощи в расследовании дела выехал следователь-криминалист СУ СКР по Свердловской области" - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о погибшем в результате стрельбы возле станции метро "Уралмаш".

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