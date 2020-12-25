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Вечный огонь в Ноябрьске потушили из-за сильных холодов

В мэрии сообщили, что подача газа возобновится, как только столбик термометра поднимется

ТАСС, 25 декабря. Вечный огонь в городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) потушен из-за сильных морозов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации в пятницу.

"На Площади памяти в Ноябрьске временно отключена подача газа в систему, снабжающую Вечный огонь. По информации обслуживающей организации ООО "Газтехсервис", это связано с низкой температурой воздуха", - говорится в сообщении.

В администрации добавили, что подача газа возобновится, как только столбик термометра поднимется.

По сообщению Единой дежурно-диспетчерской службы, в пятницу утром температура воздуха в Ноябрьске опустилась ниже 46 градусов. Ветер северо-западный, дует со скоростью 1 м/с. Школьникам с первого по одиннадцатый классы рекомендовали не находиться на улице.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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