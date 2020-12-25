Боевые расчеты С-400 ЦВО впервые заступили на боевое дежурство на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", которые поступили на вооружение зенитного ракетного полка Центрального военного округа (ЦВО), заступили на первое боевое дежурство по охране воздушного пространства в Свердловской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой округа.

"Личному составу полка в торжественной обстановке был зачитан приказ о заступлении на боевое дежурство, расчеты С-400 "Триумф" привели зенитные ракетные системы в готовность № 1 и приступили к выполнению задач по охране воздушного пространства на боевых позициях в уральской зоне ответственности противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что предварительно военнослужащие прошли курс переподготовки, после которого выполнили стрельбы на полигоне в Астраханской области. Перевооружение на С-400 позволило увеличить боевой потенциал зенитно-ракетного полка в два раза, отметили в округе.

Полк расположен под Екатеринбургом, именно его военнослужащие 1 мая 1960 года ракетой из зенитного ракетного комплекса С-75 сбили самолет американского шпиона Фрэнсиса Пауэрса. За выполнение боевой задачи по уничтожению самолета-шпиона на высоте более 20 тыс. м всему личному составу части была объявлена благодарность от имени председателя Совмина СССР, а 12 офицеров, солдат и сержантов получили правительственные награды.

ЗРС С-400 "Триумф" предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.