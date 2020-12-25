Жителя Челябинской области осудили на 19,5 года за убийство двух человек и поджог дома

ЧЕЛЯБИНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Житель города Аша (Челябинская область) признан судом виновным в убийстве тещи и ее брата, погибших в доме, который он поджег. Ему назначено наказание в виде 19,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, говорится в сообщении пресс-центра областной прокуратуры, распространенном в пятницу.

"Подсудимый признан виновным по пунктам "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Умышленное причинение смерти двум лицам, совершенное общеопасным способом"), ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога"). <…> Ему назначено наказание в виде 19 лет 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Преступление мужчина совершил 3 июня 2015 года, обидевшись на жену, которая ушла из дома. Он проник в частный жилой дом, где спали теща и ее брат, поджег внутренние конструкции и скрылся. Дом потушили прибывшие спасатели, которых вызвали соседи, но людей спасти не удалось.