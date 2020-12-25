Свердловские предприниматели получили почти 10 млрд рублей на возобновление деятельности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Кредит на возобновление деятельности под 2% годовых стал самой популярной мерой поддержки у малых и средних предпринимателей Свердловской области. С начала пандемии таких займов в регионе выдали на сумму почти в 10 млрд рублей, сообщил на пресс-конференции в пятницу начальник Уральского Главного управления (ГУ) Банка России Рустэм Марданов.

"Если говорить о кредитных продуктах, то самые востребованный - это кредит на возобновление деятельности под 2%. Здесь от субъектов МСП поступило 13,3 тысячи обращений. Из них по 70% принято положительное решение на сумму 9,7 миллиардов рублей. Что касается программа реструктуризации задолженностей, то наиболее востребованной для субъектов МСП были кредитные каникулы по 106-му федеральному закону. Было наибольшее количество обращений - 3,8 тысяч требований. По 57% принято положительное решение", - сказал он.

Марданов добавил, что второй по популярности мерой стали кредиты по ставке 0% на выплату заработной платы. В целом, по словам начальника управления, объем выдаваемых кредитов в регионе вырос - на 12% для крупных предприятий и на 18% - для МСП.

Проблемные вопросы, уточнил Марданов, были связаны с информированием кредитными организациями клиентов о причинах отказов по тем или иным формам господдержки, с правильностью учета численности работников для получения поддержки, с определением масштабов уменьшения доходов. Однако, по его словам, на данный момент число таких запросов уменьшилось.

Программа кредитования под 2% годовых предприятиям из пострадавших от пандемии отраслей и социально ориентированным некоммерческим организациям началась 1 июня 2020 года. Кредит выдается в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на каждого работника за шесть месяцев. Если предприятие сохранит 90% рабочих мест, всю сумму кредита и проценты полностью погасит государство, при сохранении 80% рабочих мест - спишется половина кредита.