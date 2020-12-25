Мэрия Екатеринбурга объявила 31 декабря выходным днем

"Временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга Алексей Орлов подписал распоряжение о переносе выходного дня - субботы, 26 декабря, на четверг, 31 декабря 2020 года. <...> Отраслевым и территориальным органам исполнительной власти муниципалитета с правами юридического лица, а также подведомственным им учреждениям и предприятиям рекомендовано перенести рабочий день с 31 декабря на 26 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Решение о переносе выходного дня с субботы, 26 декабря, на 31 декабря принято властями Екатеринбурга, сообщается в пятницу на сайте городской администрации.

Изменения коснулись муниципальных служащих администрации города, работников, осуществляющих техническое обеспечение работы учреждения, и лиц, замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых входит в полномочия главы Екатеринбурга.

На основании этого распоряжения департамент образования администрации города Екатеринбурга рекомендовал руководителям дошкольных организаций перенести рабочий день с 31 декабря на субботу - 26 декабря. "Департамент образования направил данную информацию руководителям дошкольных организаций с рекомендацией принять решение о режиме работы 26.12.2020 с учетом мнения родителей (законных представителей детей)", - говорится в сообщении пресс-службы департамента образования.

Ранее власти Свердловской области приняли решение объявить 31 декабря выходным днем. 18 декабря губернатор региона Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что Министерство образования Свердловской области рекомендовало школам завершить обучение 28 или 29 декабря, таким образом, для школ области 31 декабря стал выходным днем.