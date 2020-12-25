Экс-губернатора Дубровского оштрафовали за нарушение антимонопольного закона

ЧЕЛЯБИНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска признал бывшего губернатора области Бориса Дубровского нарушившим закон "О защите конкуренции" в 2018 году, когда полигону ТБО были выделены 32 млн рублей субсидий во время мусорного коллапса в городе. Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

"Центральным районным судом города Челябинска рассмотрена жалоба Дубровского Бориса Александровича на постановление руководителя УФАС по Челябинской области о наложении штрафа по делу об административном правонарушении. Судом постановление оставлено без изменения, а жалоба - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе управления ТАСС пояснили, что Дубровский признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначен штраф в размере 20 тыс. рублей. Согласно документу, действия Дубровского в сентябре 2018 года привели к нарушению закона "О защите конкуренции". Подрядчики перестали вывозить из дворов Челябинска твердые бытовые отходы, в этой ситуации правительством области был принят порядок, положения которого предусматривали возможность получения субсидии из бюджета региона исключительно ООО "Полигон ТБО", которое впоследствии получило свыше 32 млн рублей субсидий.

Осенью 2018 года власти Челябинска объявляли режим ЧС из-за того, что во дворах скопился бытовой мусор. Позже режим был снят, а челябинское УФАС усмотрело в действиях областных, городских властей и подрядных организаций соглашение, нарушающее п. 4 ст. 16 закона "О защите конкуренции" ("Ограничение доступа на товарный рынок, выхода из товарного рынка или устранение с него хозяйствующих субъектов").