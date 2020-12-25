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Семь человек пострадали в ДТП на трассе в Тюменской области

Hyundai выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем УАЗ

ТЮМЕНЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись на трассе в Тюменской области, семь человек пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области.

"Предварительно, водитель Hyundai, который ехал из Курганской области, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем УАЗ. В результате ДТП пострадали пять человек из Hyundai, в том числе двое детей 15 и 11 лет, и два человека из автомобиля УАЗ", - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что пять человек госпитализированы. Обстоятельства ДТП выясняются.

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