В Свердловской области свободны более 20% коек для больных с коронавирусом

"На сегодняшний день у нас более двух тысяч свободных коек, у нас достаточное количество свободных реанимационных коек, более того, мы сейчас наращиваем число свободных коек, не открывая новые, а благодаря тому, что выписывается из больниц больше людей, чем тех, кто туда попадает", - сказал он.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Резерв коечного фонда для заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Свердловской области достигает более 2 тысяч мест, он начал увеличиваться естественным путем - за счет выздоравливающих, сообщил в пятницу на брифинге оперативного штаба заместитель губернатора региона Павел Креков. Всего в регионе в настоящий момент развернуто 10 090 ковидных коек, таким образом, свободно более 20% из них.

Креков также добавил, что в регионе полноценно заработала система доставки лекарств тем, кто лечится на дому, недостатка в препаратах, по его словам, нет.

"Мы раздали людям на сегодняшний день 30 тысяч наборов лекарств, и в запасе сейчас у нас где-то 18 тысяч. В целом можно сказать, что система доставки лекарств на дом заработала. Нам очень помогают волонтеры, по области дополнительно привлечено более 700 единиц автотранспорта, который развозит и лекарства, и медиков, и волонтеров", - рассказал замглавы Свердловской области.

Креков отметил, что лекарства жителям Свердловской области доставляются даже в том случае, если им не пришли положительные результаты теста на ковид.

"Лекарства мы сейчас доставляем, не дожидаясь анализа, если у человека клинически ковид поставлен как диагноз, врач принимает решение и лекарства доставляются без результатов анализа", - сказал он.

Ситуация с коронавирусом в регионе

По состоянию на 24 декабря в Свердловской области зарегистрировано 55 759 случаев коронавируса. Состояние 616 госпитализированных оценивается как тяжелое, 355 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 228 - на аппаратах ИВЛ. Общее число выздоровевших достигло 48 078.