В Курганской области открылся второй технопарк для детей

ТАСС, 25 декабря. Технопарк кванториум открылся в Шадринске - втором по величине городе Курганской области. В новом центре более 800 дети займутся созданием и пилотированием летательных аппаратов, промышленной робототехникой и многим другим, сообщили в пресс-службе правительства региона в пятницу.

Ранее такой парк был запущен только в областном центре. В лабораториях установлены новейшие компьютеры, станки, микроскопы и множество другого оборудования.

"Более 800 ребят из Шадринска и ближайших населенных пунктов смогут заниматься наукой в современных и комфортных лабораториях в новом технопарке. Кванториум открылся сегодня, 25 декабря, в Шадринском государственном педагогическом университете (ШГПУ). В шадринском технопарке ребята будут заниматься по таким направлениям, как промышленный дизайн, программирование и мобильная разработка (IT-квантум), промышленная робототехника (промробоквантум), технологии виртуальной и дополненной реальности (VR/AR-квантум), создание и пилотирование летательных аппаратов (аэроквантум), современные инженерные системы (хайтек)", - говорится в сообщении.

В технопарках школьники, имеющие способности к инженерным наукам, занимаются бесплатно. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков отмечал, что такие лаборатории - один из вариантов профориентации. В регионе создается сеть современных образовательных учреждений - инженерные классы, "точки роста" в сельских школах, а также IT-колледж и IT-институт.

"Во-первых, это среда ускоренного развития технических способностей детей, это пространство интеллектуальной смелости и формирования изобретательского мышления. Технопарк предоставляет возможности практической реализации самых фантастических идей, рождающихся в голове ребенка. Во-вторых, это платформа для реализации новой модели дополнительного образования детей в области инженерных наук", - передает пресс-служба слова директора департамента образования и науки региона Андрея Кочерова.

Детский технопарк создавался и оснащался в рамках нацпроекта "Образование". Затраты на его создание составили 72 млн рублей, средства были выделены из федерального бюджета. Для оснащения помещений также привлекли региональные средства и средства организаций-партнеров - более трех млн рублей. Партнерами детского технопарка является более 10 организаций, среди которых ШГПУ и другие предприятия и фирмы.