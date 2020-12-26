Ребенок погиб в Нижнем Тагиле во время катания с ледяной горки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Восьмилетняя девочка погибла в Нижнем Тагиле после падения с ледяной горки, на которой она каталась без присмотра взрослых. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой прокуратурой Свердловской области.

"По предварительной информации, <…> на пульт оперативных служб поступило сообщение о смерти восьмилетней девочки при падении с горки во время катания на санках. По предварительной информации, ребенок с бабушкой пошли в магазин. По дороге девочка попросила покататься на санках во дворе, пока бабушка будет заниматься покупками. Во время катания ребенок погиб", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что высота самой высокой части горки составляет 194 см. Прокуратура проверит конструкцию горки, а также соблюдение требований федерального законодательства, регулирующего охрану жизни и здоровья несовершеннолетних.