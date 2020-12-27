Самолет из Сургута в Петербург вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика

ТАСС, 27 декабря. Самолет, вылетевший из Сургута в Санкт-Петербург утром 27 декабря, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика открытия дверей и отсутствия наддува в кабине. Прокуратура начала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры в воскресенье.

"Сургутская транспортная прокуратура начала проверку в связи с возвратом на аэродром вылета воздушного судна авиакомпании "Россия". 27 декабря в 05:27 (03:27 мск) при выполнении рейса номер 6442 по маршруту Сургут - Санкт-Петербург на воздушном судне "Аэробус" А319 сработал датчик открытия дверей и отсутствия наддува в кабине. Капитаном воздушного судна принято решение произвести возврат в аэропорт вылета - город Сургут", - говорится в сообщении.

Посадка была произведена в штатном режиме. На борту воздушного судна находились 114 пассажиров, из них девять несовершеннолетних, пять членов экипажа.