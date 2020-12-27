В аэропорту Екатеринбурга задержали рейс на час из-за отказавшейся надевать маску женщины

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Победа" из Екатеринбурга в Москву задержали в аэропорту Кольцово утром в воскресенье из-за пассажирки, отказавшейся надевать маску. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани в воскресенье.

"Сегодня с рейса DP-406 Екатеринбург - Москва по решению командира воздушного судна был снят пассажир за невыполнение требований экипажа. Вылет рейса был задержан более чем на час", - сказал собеседник агентства.

Требование носить защитные маски в салонах самолетов появилось в начале пандемии коронавируса.