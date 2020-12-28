Экс-директор "ВСМПО-Ависмы" выплатит компании 1,7 млрд рублей компенсации по иску

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Бывший директор крупнейшего в мире производителя титана корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаил Воеводин выплатит компании 1,7 млрд рублей в качестве компенсации по иску. Об этом говорится в определении суда об утверждении мирового соглашения.

Ранее в компании сообщали, что по мировому соглашению предполагалось, что ответчик выплатит 1 млрд 950 млн рублей. Эта сумма предполагалась к выплате в результате урегулирования спора между сторонами, где требования истца составляли 4 млрд рублей.

"Ответчик обязуется в срок до 31.12.2020 года выплатить истцу денежную сумму в размере 1 696 500 000 рублей путем безналичного перечисления денежных средств", - говорится в определении.

В компании ТАСС пояснили, что решение по сумме было принято по соглашению сторон на основании итоговой экспертной оценки.

В отношении бывшего гендиректора "ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина было возбуждено уголовное дело. О расторжении трудового договора с Воеводиным стало известно в начале мая. По информации пресс-службы предприятия, Воеводин, занимавший должность генерального директора с июля 2009 года, принял решение покинуть корпорацию, чтобы сосредоточиться на личных проектах.

"ВСМПО-Ависма" является монополистом в отечественной титановой отрасли, выпуская треть всего мирового титана для авиапрома. Контрольный пакет акций (около 60%) принадлежит менеджменту корпорации, блокпакет - 25% плюс одна акция - Ростеху.