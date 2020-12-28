Основным потребителем шоколадных конфет из УФО в 2020 году стал Китай

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Основным потребителем уральских шоколадных конфет стал Китай. При этом почти весь объем экспорта новогодних товаров из Уральского федерального округа составили такие сладости с ростом объема поставок в девять раз по сравнению с прошлым годом, сообщил журналистам начальник Уральского таможенного управления (УТУ) Алексей Фролов в понедельник.

"Существенные изменения произошли в экспорте, фактически 99,8% [экспорта] - это конфеты. Соответственно, стало интересно, какой это объем. По советским ГОСТ конфета должна весить около 15 граммов, соответственно, порядка 500 млн конфет было отправлено в Китай. Фактически каждого китайского ребенка мы конфетами обеспечили", - сказал он, уточнив, что эти данные собраны с июля по декабрь 2020 года.

По информации пресс-службы УТУ, рост поставок конфет в денежном выражении составил 8,9 раза, по весу - 9,6 раза. Всего экспорт новогодних товаров в денежном выражении составил 15,7 млн долларов.

Всего за полгода внешнеторговый оборот "товаров для Нового года" составил 25,4 млн долларов, уточнили на таможне. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот "новогодних" грузов увеличился на 58%.

В качестве "новогодних" товаров рассматриваются детские игрушки, рождественские товары, товары для праздников и развлечений, шоколадные конфеты, цитрусовые.