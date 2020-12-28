Курганские волонтеры вручат подарки 800 детям медиков, борющихся с коронавирусом

ТАСС, 28 декабря. Волонтеры подарят подарки 800 детям медиков, работающих в ковидных госпиталях Курганской области. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора региона.

"Волонтеры центра взаимопомощи #МыВместе отправились к детям медицинских работников, которые весь этот год трудились в ковидных госпиталях. В общей сложности 800 мальчиков и девочек из Курганской области, чьи родители помогают выздороветь больным с COVID-19, получат подарки в этот Новый год. Сорок новогодних сюрпризов уже доставлены: для этого сразу три бригады волонтеров побывали в гостях у медиков, дети были в восторге от конкурсов Деда Мороза и с удовольствием читали стихи. В подарок ребята получили от сказочных героев фрукты и конфеты", - говорится в сообщении.

Организаторы акции - федеральный штаб взаимопомощи "МыВместе", Федеральное агентство по делам молодежи, ФГБУ "Роспатриотцентр", Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики", Ассоциация волонтерских центров, Общероссийский народный фронт.

"Наша мама в последнее время на работе проводит больше времени, чем дома. Когда открывается дверь, мы бежим обниматься, рассказываем последние новости, ухаживаем за ней, помогаем по дому, уборку делаем, потому что понимаем, что она порой сильно устает", - цитирует пресс-служба Эльвиру Солонину, к которой также приехали Дед Мороз и Снегурочка. Ее мама Наталья работает медицинской сестрой в Курганской инфекционной больнице.

В Курганской области, по данным областного оперштаба на 27 декабря, за период пандемии зафиксировано 11 680 случаев коронавируса. В последнее время число выявляемых инфицированных превышает 100 в сутки, летом и в начале осени оно составляло порядка 30.