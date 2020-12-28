Югорская епархия отменила в ХМАО крестные ходы и крещенские купания

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 декабря. /ТАСС/. Организация купелей в праздник Крещения для массового омовения людей и крестные ходы 19 января 2021 года отменили в Ханты-Мансийском автономном округе из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в Югорской епархии.

"По согласованию со светскими властями в 2021 году 19 января не будет окунания людей в проруби на территории Югры. Также не будет крестных ходов. Эти решения вызваны пандемией коронавируса и запретом в регионе массовых мероприятий", - сказал собеседник агентства.

По его словам, освященную воду люди смогут набрать в храме, она будет заранее разлита по бутылкам. "Это будет сделано, чтобы избежать в храмах скопления людей", - добавил собеседник.

Рост заболеваемости в Югре фиксируют с 17 сентября, когда было зарегистрировано 76 случаев заражения коронавирусом за сутки. После этого ежесуточно в регионе выявляли все большее число инфицированных. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 28 декабря зарегистрировано 40 635 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 221 - за последние сутки. Умерли 529 человек, 36 894 пациента выздоровели. Режим обязательной самоизоляции в ХМАО продлен до 31 января 2021 года для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями.