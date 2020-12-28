"Уральские авиалинии" оштрафовали за отмены рейсов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" оштрафована на 30 тыс. рублей за неоднократные отмены рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры в понедельник.

"Свердловской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей и воздушного законодательства. Установлено, что в сентябре и октябре 2020 года ОАО "АК "Уральские авиалинии" неоднократно производилась отмена авиарейсов сообщением Челябинск - Москва, Симферополь - Пермь, Симферополь - Барнаул и Москва - Сочи по причине оптимизации движения воздушного парка", - говорится в сообщении.

В отношении авиаперевозчика было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ ("Повторное совершение административного правонарушения по оказанию населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов"). "По результатам рассмотрения постановления прокурора территориальным органом Роспотребнадзора авиаперевозчик привлечен к административной ответственности в виде штрафа 30 тыс. рублей", - рассказали в ведомстве.