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Пандемия COVID-19

В России выпустили почтовую карточку в честь медиков, борющихся с пандемией

На ней изображены лечебные корпуса инфекционной больницы в поселке Малая Сосновка Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Первую в России почтовую карточку, посвященную медикам, которые лечат людей от коронавирусной инфекции, выпустили по инициативе жителей Челябинской области тиражом 3 тыс. экземпляров. Для ее отправки в любой российский регион дополнительных марок не потребуется, сообщила ТАСС в понедельник официальный представитель управления Федеральной почтовой связи Челябинской области Светлана Замятина.

На карточке изображены лечебные корпуса построенной в 2020 году инфекционной больницы в поселке Малая Сосновка Челябинской области.

"Это первая в России почтовая карточка, посвященная медицинским работникам в борьбе с пандемией, которая, как уверяют филателисты, будет иметь большой спрос у коллекционеров со всего мира. Тираж ее всего лишь 3 тыс. экземпляров. Карточка содержит знак почтовой оплаты - литеру "В", - сказала Замятина.

Она добавила, что для гашения карточки разработан также уникальный почтовый штемпель, который будет храниться в центральном челябинском отделении "Почты России".

Осенью 2020 года в управление Федеральной почтовой связи по Челябинской области с просьбой выпустить памятную почтовую карточку и штемпель специального гашения обратились письменно челябинские общественники из организации "Наш Челябинск", а также Минздрав Челябинской области. Руководство управления приняло решение их поддержать.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 80,8 млн человек, более 1,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 078 035 случаев заражения, выздоровели 2 471 309 человек, умерли 55 265. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияЧелябинская областьПандемия COVID-19
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