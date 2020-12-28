На Урале в ближайшие два дня прогнозируют снег, метели и 30-градусные морозы

ТАСС, 28 декабря. Снег и тридцатиградусные морозы ожидаются в регионах Уральского федерального округа 29 и 30 декабря. В Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа придут метели, сообщили в региональных гидрометцентрах в понедельник.

"[В Свердловской области 29 декабря] облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура воздуха ночью - минус 17-22, при прояснении - минус 27-32, на крайнем севере - до минус 38, днем - минус 15-20, в горах и низинах - до минус 25, на севере - до минус 30", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра в уточнением, что 30 декабря днем на севере региона похолодает до минус 32.

В Курганской области, по данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник ожидается от 12 до 17 градусов, но уже 30 декабря похолодает до 23-28 градусов ниже нуля, ночью - вплоть до 32. При этом во вторник синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, местами небольшой снег, а в среду осадков преимущественно не ожидается. В Челябинской области в эти же дни похолодает до 31 градуса ночью в среду, днем температура не опустится ниже 21 градуса. В вторник возможен снег и порывы ветра до 13 м/с, в среду - без осадков.

В Тюменской области, как сообщает Обь-Иртышский гидрометцентр, 29-30 декабря ожидается похолодание, местами небольшой снег. Средняя температура воздуха днем в эти дни составит 23 градуса, ночью - опустится до 33.

В Ханты-Мансийском автономном округе похолодает до 34-37 ночью в эти два дня, днем - 28-33, возможен небольшой снег. Во вторник в регионе ожидаются метели, в среду - усиление мороза. Метель ожидается и в Ямало-Ненецком автономном круге. В ближайшие два дня в регионе - небольшой снег. Ночью похолодает до 34-39 во вторник и до 35 - в среду, днем - 23-28.