Новорожденных в Екатеринбурге будут выписывать из роддома в новогодних костюмах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Сотрудники клинического перинатального центра в Екатеринбурге подготовили новогодние костюмы для выписки новорожденных. В праздничные шапки и носки детей будут одевать с 31 декабря по 2 января, сообщается в понедельник на официальном сайте Министерства здравоохранения Свердловской области.

"Мы очень рады, что удалось порадовать и удивить родителей и надеемся, что эти костюмчики действительно будут храниться в семьях долгие годы, а вместе с ними - и позитивные воспоминания о рождении ребенка. Каждый день, на протяжении всего года, мы заботимся о том, чтобы пациенты уходили домой счастливыми. А поскольку в новогодние дни все особенно верят чудо и ждут сюрпризов, мы решили сделать праздничную выписку традиционной!", - приводятся в сообщении слова главного врача центра Сергея Мартиросяна.

Уточняется, что традиция "праздничной выписки" появилась в клиническом перинатальном центре год назад, в канун 2020 года в новогодних костюмах врачи выписали около сотни новорожденных в специальных шапках и носках. В этом году костюмированная выписка состоится 31 декабря и 1-2 января в акушерских стационарах центра.