Около 73 тыс. доз вакцины от коронавируса поступят в Тюменскую область в начале 2021 года

"По планам Минздрава, в январе-феврале следующего года в Тюменскую область должны поступить порядка 73 тыс. доз вакцин "Спутник-V", - рассказал он.

ТЮМЕНЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Около 73 тыс. доз вакцины от коронавируса "Спутник-V" поступит в Тюменскую область в январе-феврале 2021 года, сообщил губернатор Тюменской области в ходе прямой линии в понедельник.

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Губернатор уточнил, что на текущий момент в регион поступило порядка 2,5 тыс. доз вакцины для иммунизации групп риска. "Сейчас мы проводим прививочную кампанию среди медицинских работников, работников образования, социального обслуживания и многофункциональных центров", - уточнил он.

В Тюменской области действует масочный режим, с 16 ноября по 15 января в регионе введена обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Работа кафе и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в период с 23 до 6 часов утра запрещены. Режим повышенной готовности продлен до 15 января.

По данным оперативного штаба, на 28 декабря 2020 года общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе составило 22 895, выздоровели 21 486, умерли 193 пациента.