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В крупных городах Югры возобновили уроки в школах после перерыва из-за сильных морозов

Ранее занятия прерывались, так как в регионе температура воздуха понизилась до минус 40 градусов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 декабря. /ТАСС/. Занятия для учеников начальных и старших классов школ крупных городов Ханты-Мансийского автономного округа возобновились после нескольких дней перерыва из-за сильных холодов.

"29 декабря 2020 на 06:00 температурные условия не превышают пороговых для объявления актировки первой смены", - сообщает администрация города Нефтеюганска.

По информации администраций Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска и ряда других муниципалитетов региона, школы заработали после нескольких дней перерыва из-за сильных холодов. Ранее занятия в школах ХМАО отменили из-за 40-градусных морозов.

По данным регионального гидрометцентра, во вторник днем в ХМАО ожидается до минус 23 градусов.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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