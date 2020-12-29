Жителям Свердловской области компенсировали затраты на ЖКХ на 1,5 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Около 1,5 млрд рублей было направлено из бюджета Свердловской области в 2020 году жителям в качестве компенсации затрат по оплате услуг ЖКХ, сообщил департамент информационной политики региона во вторник.

"Более 160 тыс. свердловчан в 2020 году воспользовались правом получения господдержки на компенсацию затрат по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства. Из областного бюджета на эти цели было направлено почти 1,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По словам министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова, приведенным в сообщении, воспользоваться такой поддержкой в 2021 году смогут жители, чьи затраты на эти услуги превышают максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи. "Для граждан со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума она составляет 12%, для иных потребителей - 22%", - цитирует департамент. Для оформления выплат свердловчанам необходимо обратиться по месту жительства в органы соцзащиты.