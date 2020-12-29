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В двух поселках Челябинской области ввели карантин по бешенству

С начала года в регионе выявлено 67 случаев бешенства животных в 64 населенных пунктах
© Юрий Смитюк/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Власти Челябинской области объявили карантин по бешенству животных в поселке Дружный Кунашакского района и в поселке Бобровка Троицкого района. В обоих населенных пунктах обнаружены зараженные бешенством лисы, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по региону.

"В Кунашакском районе в поселке Дружный обнаружена павшая лиса, в данном населенном пункте введен карантин. <...> Карантин также ввели в поселке Бобровка Троицкого района, где неделей ранее была обнаружена бешеная лиса", - говорится в сообщении.

Всего с начала года на территории Челябинской области выявлено 67 случаев бешенства животных в 64 населенных пунктах, отмечается в сообщении. В 2019 году было выявлено 72 случая бешенства животных в 66 населенных пунктах.

Бешенство - опасная для человека и теплокровных животных всех видов болезнь, характеризующаяся поражением центральной нервной системы и приводящая к летальному исходу.

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