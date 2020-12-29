Первая партия вакцины "Вектора" от COVID-19 поступит на Средний Урал в ближайшие дни

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Свердловская область в ближайшие дни получит первую партию вакцины от коронавируса государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в размере около 500 доз, сообщил заместитель губернатора Павел Креков на брифинге во вторник.

"В ближайшие дни мы получим около 500 пока экспериментальных вакцин "Вектора". Не экспериментально они пойдут с февраля", - сказал Креков.

Президент России Владимир Путин 14 октября сообщил, что препарат "Вектора" получил регистрационное удостоверение, став второй зарегистрированной отечественной вакциной от коронавируса. Клинические испытания прошли в июле-сентябре, разрешение на проведение пострегистрационного этапа исследований, в том числе среди добровольцев старше 60 лет, "Вектор" получил в середине ноября.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции превышает 57 тысяч. В Свердловской области открыты парки, скверы, гостиницы, кафе, рестораны, торговые точки и крупные магазины, работает ряд предприятий сферы услуг. 12 октября губернатор региона Евгений Куйвашев запретил размещение зрителей в фан-зонах концертов, закрыл детские игровые комнаты в торговых центрах и рекомендовал работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Массовые и спортивные мероприятия на открытых площадках разрешены с участием 50% зрителей, в регионе также продлена до 18 января самоизоляция для жителей 65 лет и старше и людей с хроническими заболеваниями.