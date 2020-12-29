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В тюменском селе после жалобы жителей президенту запустили водовод

В результате водой в селе Каскара обеспечили около 15 тыс. человек

ТЮМЕНЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Водовод ввели в эксплуатацию в селе Каскара Тюменской области, жители которого жаловались президенту РФ Владимиру Путину на отсутствие качественной питьевой воды. Как сообщила пресс-служба "Тюмень Водоканал", в результате водой обеспечены около 15 тыс. человек.

К президенту во время прямой линии 20 июня 2019 года обратилась жительница села Мария Кузнецова. По словам женщины, жители вынуждены были брать воду в соседних селах, но в последнее время они были лишены и этой возможности, поэтому закупали бутилированную воду в Тюмени. При этом по соседству с селом проведен водопровод для местной птицефабрики, но на просьбы сделать отвод для села власти не отреагировали.

"Новый водовод проходит через два крупных муниципальных образования Тюменского района. Доступ к качественной воде получили жители сел Каскара, Ембаево, Яр и деревни Тураева, в которых проживают 15 тысяч человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что строительство сетей проведено в рамках концессионного соглашения, что позволило без ущерба качеству сэкономить в бюджете 5,5 млрд рублей.

В 2021 году начнется строительство водоводов к селам Червишево, Онохино, Боровский и Мальково. До 2025 года планируется проложить более 200 км сетей для обеспечения пригорода водой с тюменских водоочистных сооружений. Одновременно со строительством сетей ведется масштабная реконструкция водоочистных сооружений, уточнили в пресс-службе.

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