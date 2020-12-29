Пожар в частном доме в Магнитогорске ликвидировали

ЧЕЛЯБИНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Пожар в частном жилом доме в Магнитогорске Челябинской области потушен, говорится в материалах на сайте Главного управления МЧС России по региону.

"Ликвидирован пожар на улице Щорса", - говорится в сообщении. По данным управления, работали девять пожарных стволов, пять звеньев газодымозащитной службы. Две автоцистерны установили на пожарный гидрант для забора воды.

Ранее сообщалось, что в 13:38 мск поступило сообщение о пожаре в доме на улице Щорса, 33. Горела кровля на площади 600 кв. м. Местные СМИ утверждают, что в здании располагается частный музей. В пресс-службе ГУ МЧС сообщили ТАСС, что, по уточненным данным, музея в здании нет.