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В Свердловской области начали вакцинировать от коронавируса работников сферы культуры

Прививку захотели сделать сотрудники Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, Уральского центра народного искусства, Свердловского государственного областного дворца народного творчества, а также Свердловской государственной детской филармонии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Работники сферы культуры получили возможность привиться от коронавируса в числе первых в Свердловской области, сообщили во вторник в департаменте информационной политики области.

"В рамках стартовавшей в Свердловской области кампании по вакцинации от новой коронавирусной инфекции препарат "Спутник V" начали получать работники сферы культуры - представители профессий, чья деятельность связана с многочисленными контактами с людьми. В числе тех, кто выразил желание привиться от COVID-19, - сотрудники Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, Уральского центра народного искусства, Свердловского государственного областного дворца народного творчества, Свердловской государственной детской филармонии", - говорится в сообщении.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции превышает 57 тыс. В Свердловской области открыты парки, скверы, гостиницы, кафе, рестораны, торговые точки и крупные магазины, работает ряд предприятий сферы услуг. Запрещено размещение зрителей в фан-зонах концертов, закрыты детские игровые комнаты в торговых центрах, работодателям рекомендовано перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы.

Массовые и спортивные мероприятия на открытых площадках разрешены с участием 50% зрителей, в регионе также продлена до 18 января самоизоляция для жителей 65 лет и старше и людей с хроническими заболеваниями.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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