Фестиваль светового искусства "Не темно" в Екатеринбурге собрал 26 тыс. зрителей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. IX Фестиваль светового искусства "Не темно", который прошел в Екатеринбурге 19-20 декабря, собрал, несмотря на пандемию, 26 тыс. человек - в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила ТАСС во вторник куратор фестиваля Евгения Никитина.

Ранее ТАСС сообщал, что художники из Санкт-Петербурга, Владивостока, Перми и Свердловской области представили свои арт-объекты на фестивале. Главной его площадкой стал парк Маяковского.

"По счетчикам парка Маяковского - 26 тыс. человек [посетили фестиваль]. В прошлом году мы заявляли о 17 тыс. <…> Думаю, что некое наше упорство в стремлении не просто сделать фестиваль, а сделать его хорошо, повышает интерес к нему горожан <…> Очень надеюсь, что растущему интересу содействует верная концепция - отвлечь от предновогодней суеты, вернуть в сказку, детство, дать насладиться зимой", - сказала Никитина.

Художниками было представлено почти 20 работ. Темой фестиваля стала "Игра". Зритель увидел масштабную инсталляцию о вреде выбрасываемого людьми пластикового мусора, арт со светящимся льдом, в котором каждый разглядел что-то свое - костер, лес, узор на окне. А также гости смогли заглянуть в калейдоскоп или рассмотреть арт об изменчивости, текучести образов на одной из темных лестниц парка и многое другое.

Объекты были расположены на значительном расстоянии друг от друга для того, чтобы, в том числе, избежать скопления людей в одной точке в связи с пандемией. Также в этом году решили отказаться от артов в закрытых помещениях.

Кроме того, в рамках фестиваля в течение недели прошла обучающая программа: лекции и мастер-классы экспертов можно было посетить в "Ельцин Центре" и Доме Маклецкого либо посмотреть в онлайн на странице проекта в Instagram.