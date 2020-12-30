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Занятия отменили для школьников в нескольких городах ХМАО из-за 30-градусных морозов

Занятия отменили для учеников первой смены с первого по восьмой классы в Березово, Югорске, Нягане и Урае

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 декабря. /ТАСС/. Занятия для учеников школ отменили в среду утром из-за сильных холодов в нескольких муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).

"30 декабря занятия первой смены с первого по одиннадцатый класс отменяются. На момент объявления температура воздуха - минус 34,3 градуса, ветер 1 м/с", - сообщила администрация города Белоярского.

По информации местных властей, в Березово, Югорске, Нягане, Урае отменены занятия учеников первой смены с первого по восьмой классы из-за 30-градусных морозов.

По данным регионального гидрометцентра, в среду в ХМАО ожидается до 33 градусов мороза, на отдельных территориях - до минус 36 градусов. По предварительным прогнозам, морозная погода сохранится до 2 января 2021 года.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
Пандемия COVID-19
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