Власти Югры назвали сроки вакцинации от коронавируса жителей округа старше 60 лет

Первая партия вакцины от коронавируса "Гам-ковид-вак" (торговая марка - "Спутник V") для добровольной вакцинации медработников поступила в Югру в середине сентября текущего года. В настоящее время регион получил около 1,5 тыс. доз. 29 декабря директор Департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский сообщил на заседании регионального оперативного штаба, что регион ожидает до 109 тыс. доз вакцины от коронавируса в ближайшие три месяца. По мере увеличения объемов поставок в регионе планируется увеличить число медучреждений, на базе которых проводится вакцинация до 27, чтобы охватить все муниципалитеты без исключения.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 декабря. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса "Спутником V" граждан в возрасте старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями начнется в Ханты-Мансийском автономном округе в ближайшие три месяца. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

"Вакцинация пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями [вакциной "Спутник V"] начнется в первом квартале 2021 года. <...> В Югру поступило пять федеральных траншей вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции "Гам-ковид-вак" для привития 3 342 человек. На сегодняшний день добровольную вакцинацию прошли 1 342 человека: 1 071 медработник, 186 социальных работников, 79 работников образовательных организаций, шесть волонтеров и сотрудников МВД. Еще 2 тыс. жителям автономного округа до конца года будет поставлена первая доза вакцины", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пункты вакцинации против новой коронавирусной инфекции развернуты в 13 медицинских организациях Югры - в частности, в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске, Радужном, Мегионе, Пыть-Яхе, Лангепасе, Лянторе, Когалыме. При этом они будут работать все в праздничные дни с 1 по 10 января.

Он добавил, что с декабря 2020 года в Югре внедрен электронный прививочный сертификат, который размещен в модифицированном модуле региональной медицинской информационной системы "Портал пациента". По его словам, одновременно с внесением сведений в данный сертификат осуществляется размещение памятки для пациента, прошедшего иммунизацию вакциной "Гам-ковид-вак". Сведения о пройденной вакцинации из сертификата автоматически отражаются в личном кабинете человека на портале государственных услуг и могут использоваться для подтверждения факта иммунизации в других субъектах или за рубежом.

26 декабря глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что министерство разрешило использовать вакцину "Спутник V" при массовой вакцинации лицам старше 60 лет. Мурашко также отметил, что проведенная экспертиза доказала эффективность и безопасность вакцины для пожилых граждан старше 60 лет.

О ситуации с коронавирусом в ХМАО

Рост заболеваемости в Югре фиксируют с 17 сентября, когда было зарегистрировано 76 случаев заражения коронавирусом за сутки. После этого ежесуточно в регионе выявляли все большее число инфицированных. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 30 декабря зарегистрирован 41 071 случай заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 217 - за последние сутки. Умерли 537 человек, 37 515 пациентов выздоровели. Режим обязательной самоизоляции в ХМАО продлен до 31 января 2021 года для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями.