Авиакомпания "Red Wings" открыла прямой авиарейс между Екатеринбургом и Барнаулом

БАРНАУЛ, 16 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Red Wings" с 16 января открыла прямой авиарейс, который связал Алтайский край и Свердловскую область. Загрузка на первый рейс составила более 80%, сообщили ТАСС в субботу в пресс-центре барнаульского международного аэропорта им. Г. С. Титова.

"Авиакомпания "Red Wings" с 16 января запустила долгожданный прямой рейс по маршруту Екатеринбург-Барнаул-Екатеринбург. Вылеты будут осуществляться еженедельно по вторникам, четвергам и субботам на воздушном судне SSJ100. На первый рейс загрузка на прилет и вылет составила 83 человека, всего в самолете 100 кресел. Рейс будет осуществляться по зимнему расписанию до конца марта", - сказали в пресс-центре, отметив, что в дальнейшем рейс будет продлен.

"Наши города не были связаны постоянными авиарейсами. Однако в 2018 году в течение двух месяцев полеты осуществлялись за счет федерального бюджета: появились неизрасходованные средства и нам дали полетать. Алтайский край и Свердловская область не выделяли средства на это направление. С этого года направление включили в перечень субсидированных маршрутов", - пояснили в пресс-центре.

Стоимость билетов на рейс начинается от 2 тыс. рублей, в пути пассажиры проведут 2,5 часа.