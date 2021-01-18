В Тюменской области ликвидировали все очаги массового заболевания COVID-19

Ранее сообщалось, что на контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области остается один очаг группового заболевания коронавирусом - в Вагайском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

ТЮМЕНЬ, 18 января. /ТАСС/. Очагов группового заболевания COVID-19 в Тюменской области на контроле регионального Управления Роспотребнадзора нет, сообщил региональный оперативный штаб в понедельник.

"По состоянию на 18 января на контроле регионального Управления Роспотребнадзора нет очагов групповой (пять и более случаев) заболеваемости новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что в детских образовательных учреждениях Тюменской области также отсутствуют случаи групповой заболеваемости COVID-19. Общеобразовательных организаций, в которых полностью приостановлена деятельность, в области нет, уточнили там.

В Тюменской области наблюдается условная стабилизация по количеству заболевших. В регионе действует масочный режим, по 28 февраля введена обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Работа заведений общепита и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в период с 23:00 до 06:00 запрещены. Режим повышенной готовности продлен до 28 февраля.