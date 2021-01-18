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Один человек погиб при столкновении автомобилей в Свердловской области

Трое пострадали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись на дороге Екатеринбург - Реж - Алапаевск в Свердловской области, водитель одной из машин погиб на месте, еще три человека пострадали. Об этом сообщили журналистам в УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области.

"В результате ДТП водитель автомобиля Fiat Doblo погиб на месте, водителя автомобиля Lada Vesta доставили в реанимацию. Жена погибшего (пассажир автомобиля Fiat Doblo) и пассажир автомобиля Lada Vesta, женщина 1963 года рождения, получили телесные повреждения различной степени тяжести, они госпитализированы", - говорится в сообщении.

По данным УГИБДД, водитель Lada Vesta допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с Fiat Doblo. "Установлено, что водитель автомобиля Lada Vesta, 25-летний мужчина житель Режевского района, водительское удостоверение ранее не получал, к административной ответственности не привлекался", - уточнили в управлении.

Ограничений движения на месте ДТП нет.

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