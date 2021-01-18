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В поселке в Тюменской области при пожаре погибли два ребенка

По предварительным данным, мать оставила их в квартире с родственницей, которая, предположительно, находилась в состоянии алкогольного опьянения

ТЮМЕНЬ, 18 января. /ТАСС/. Два ребенка погибли в результате пожара в поселке Богандинский в Тюменской области. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

"Днем 18 января 2021 года в одной из квартир одноэтажного восьмиквартирного дома в поселке Богандинский Тюменского района по улице Привокзальной, 7, произошел пожар. В квартире обнаружены двое малолетних детей 2016 и 2020 годов рождения. Проведенными реанимационными мероприятиями спасти их не удалось", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что мать оставила детей в квартире с родственницей, предположительно, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, и ушла в магазин.

В пресс-службе добавили, что прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокуратуре Тюменского района провести проверку исполнения законодательства о противопожарной безопасности и профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточнили там.

Теги
РоссияТюменская область
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