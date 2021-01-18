Тюменские власти будут субсидировать межрегиональные авиаперевозки аэропорта Тобольска

ТАСС, 18 января. Власти Тюменской области будут субсидировать межрегиональные перелеты аэропорта Тобольска, сообщил ТАСС губернатор Тюменской области Александр Моор, отметив, что субсидии будут действовать до выхода аэропорта на коммерческую основу.

"Первая задача, которая перед нами стоит - развитие межрегиональной сети сообщения, чтобы в Тобольск удобно было прилететь и из Москвы, и из Питера, и других крупных регионов и по бизнес-делам, и в первую очередь по туристическим. <…> На начальном этапе мы будем субсидировать [межрегиональные] перевозки, чтобы они смогли перейти в режим коммерческой эксплуатации. Вся необходимая инфраструктура там будет", - сказал он.

Губернатор отметил, что как только аэропорт нарастит достаточный объем турпотока по России, то будет рассмотрен вопрос о придании аэропорту международного статуса. "Безусловно, наши амбиции, чтобы он впоследствии стал международным. Я думаю, что это следующий этап его развития", - добавил Моор.

Реализация проекта по строительству аэропорта в Тобольске ведется совместно компанией "Сибур" и властями Тюменской области. Его стоимость, по разным оценкам, составляет от 12 млрд до 15 млрд рублей. Сообщалось, что ввести аэропорт в эксплуатацию и начать регулярные пассажирские рейсы планируется со второй половины 2021 года.

Уже введены в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса, рулежные дорожки и перрон аэродрома, а также навигационное, светосигнальное и метеорологическое оборудование. Взлетно-посадочная полоса включена в число действующих аэродромов страны, ее параметры позволят принимать самолеты средней дальности типа Boeing 737-800, Ту-204/214 и Airbus A321 и Sukhoi Superjet 100.