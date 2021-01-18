СК возбудил уголовное дело после гибели двух детей при пожаре в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 18 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух малолетних детей в пожаре в поселке Богандинский Тюменской области, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

"По факту гибели в Тюменском районе двоих детей следственными органами СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам")", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ходе расследования будут изучены условия жизни и воспитания погибших детей, дана юридическая оценка лицам, виновным в трагедии.

18 января 2021 года в одной из квартир однодноэтажного восьмиквартирного дома в поселке Богандинский Тюменского района произошел пожар. В квартире были обнаружены двое малолетних детей 2016 и 2020 г. р. Бригадой скорой помощи были проведены реанимационные мероприятия, спасти детей не удалось.

Предварительно установлено, что мать оставила детей в квартире с родственницей, по предварительной версии, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, и ушла в магазин.