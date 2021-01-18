Небольшое потепление ожидается в части регионов УрФО в ближайшие два дня

ТАСС, 18 января. Морозы в части регионов Уральского федерального округа смягчатся, к среде и четвергу ожидается небольшое потепление. Сорокоградусные морозы сохранятся лишь в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 19 января] переменная облачность, местами небольшой снег. Температура воздуха ночью минус 23-28, в горах и низинах минус 30-35, днем - минус 13-18, в горах минус 20-25, неустойчивый слабый ветер", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. К среде ожидается незначительное потепление до минус 26-31 градусов ночью на крайнем севере, днем - до минус 20.

В Курганской области к середине недели также ожидается потепление до минус 19-24 ночью, минус 11-18 днем, во вторник в регионе ночью похолодает до минус 30, днем до минус 20, в среду - снег. Челябинский гидрометцентр сообщает, что на неделе ожидаются сильные порывы ветра до 13-14 м/с, снег. Во вторник ночью в регионе похолодает до минус 28-33, днем - до минус 12-17, к середине недели потеплеет до минус 16-21 ночью, и минус 11-16 днем.

В Тюменской области, как сообщает Обь-Иртышский гидрометцентр, 19-20 января в регионе ожидаются морозы. Температура воздуха днем в эти дни составит минус 16-21 градус, ночью опустится до минус 25-29 градусов, а местами - до минус 35. В эти дни ожидается снег, ветер 7-12 м/с с порывами до 17 м/с.

В Ханты-Мансийском автономном округе ближе к четвергу также потеплеет, с минус 29-34 ночью и минус 22-27 днем во вторник до минус 21-26 и минус 20-25 ночью и днем соответственно. В среду возможен снег, в четверг - метель. А в Ямало-Ненецком автономном округе к четвергу похолодает до минус 49 ночью и минус 47 градусов днем, по югу региона возможен небольшой снег.

Последствия снегопада

Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, с 15 января по сегодняшний день, на региональных трассах работает от 400 до 500 дорожных машин, которые ликвидируют последствия снегопада. "Как сообщили в управлении автомобильных дорог Свердловской области, за время продолжительного снегопада в разных районах Среднего Урала выпало от 10 см снега. Наибольшая высота снежного покрова зарегистрирована в центральной части региона и составила 17,7 см", - говорится в сообщении.