Курганские власти намерены создать тысячу рабочих мест в индустриальных парках к 2025 году

ТАСС, 18 января. Правительство Курганской области планирует привлечь более 40 резидентов с общими инвестициями более 1 млрд рублей в индустриальные парки до конца 2024 года, создав тысячу рабочих мест для жителей региона. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Владимир Архипов в понедельник на совещании с полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимиром Якушевым.

"Семь индустриальных парков планируется, четыре уже у нас действующие, три создадим в ближайшее время - это на базе предприятия ШААЗ (Шадринский автоагрегатный завод, входит в структуру УГМК), это Катайский насосный завод и непосредственно Далматовский индустриальный парк по типу "гринфилд" (зона для новых производств размещается на незастроенном участке, к которому подводят инфраструктуру). Только по данным индустриальным паркам в 2024 году планируется привлечь более 40 резидентов, создать более тысячи рабочих мест. Ожидаемый объем инвестиций составит более 1 млрд рублей", - сказал он.

Архипов пояснил, почему власти пошли именно по пути создания индустриальных парков. "Сроки запуска производства минимальные за счет наличия готовой инфраструктуры - в чем мы сегодня убедились (во время поездки Якушева в индустриальный парк на базе бывшего Курганского завода колесных тягачей, КЗКТ), технические условия, управляющая компания. Также на резидентов индустриального парка распространяются федеральные и региональные субсидии и льготы. Управляющая компания индустриального парка способна организовать кооперацию между резидентами в части общих закупок, логистики, сбыта, тем самым снизить себестоимость конечной продукции", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что курганские власти работают над развитием индустриальных парков. В 2020 году началось строительство такого парка в Варгашах, реконструкция старых цехов завода "Икар" в Кургане, создание парка на базе предприятия "Темпер". В начале 2021 года завершится второй этап реконструкции площадей КЗКТ.

Архипов добавил, что в целом на территории региона сейчас реализуется 486 инвестиционных проектов суммарно на 65 млн рублей, которые предполагают создание более 7 тыс. рабочих мест. Это как создание новых производств, так и модернизация уже существующих. Сроки их реализации он не уточнил.

В настоящий момент Курганская область входит в десятку регионов России с наименьшей бюджетной обеспеченностью наряду с Адыгеей, Карелией, Калмыкией, Марий Эл, Чувашией, Тувой, Республикой Алтай, Алтайским краем и Псковской областью. Однако регион стал первым, чья программа индивидуального развития была согласована. Правительство утвердило области 1 млрд рублей субсидий на 2020 год.