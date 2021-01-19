Прокуратура оспорила решение по делу экс-главы Челябинска Тефтелева

ЧЕЛЯБИНСК, 19 января. /ТАСС/. Прокуратура Челябинской области внесла в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции кассационное представление об отмене апелляционного определения по уголовному делу бывшего главы Челябинска Евгения Тефтелева, осужденного за получение взятки в особо крупном размере. Об этом говорится в сообщении пресс-центра областной прокуратуры.

"Не согласившись с выводами апелляционной инстанции, <…> прокуратурой области в судебную коллегию по уголовным делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции внесено кассационное представление об отмене апелляционного определения", - говорится в сообщении.

В декабре 2020 года апелляционная инстанция Челябинского областного суда оставила без изменений приговор суда первой инстанции, вынесенный Тефтелеву.

В октябре 2020 года Центральным районным судом Тефтелеву было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 млн рублей и лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение трех лет.

По данным прокуратуры области, с сентября 2015 года по апрель 2019 года Тефтелев, занимая должность главы Челябинска, затем заместителя губернатора Челябинской области, получил от руководителя стройкомпании 2,5 млн рублей в качестве взятки. Деньги были переданы за обеспечение общего покровительства при размещении заказов, заключении, исполнении муниципальных контрактов на выполнение строительных, подрядных работ на территории города. Тефтелев действовал совместно с начальником управления капитального строительства администрации Челябинска.