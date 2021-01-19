Для лесопереработчиков в Свердловской области ввели льготный заем

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Федеральный фонд развития промышленности совместно с Фондом развития промышленности Свердловской области запустили новый льготный заем в размере до 100 млн рублей для лесопереработчиков. Программа кредитования позволит повысить качество переработки леса и загрузить производственные мощности, сообщает во вторник департамент информационной политики региона.

"Федеральный и региональный фонды развития промышленности запускают новую программу льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, направленную на модернизацию основных фондов лесопереработчиков и создания мощностей по глубокой переработке древесины. Компании смогут привлечь от 20 до 100 млн рублей на три года под 3% годовых. И всего под 1% годовых, если половину полученных средств направят на приобретение отечественного оборудования. Как раз такое оборудование производится в Свердловской области, соответственно, новая мера будет способствовать увеличению портфеля заказов наших предприятий и развитию межрегиональных связей", - приводятся в сообщении слова регионального министра промышленности и науки Сергея Пересторонина.

По его словам, Свердловская область за счет введения льготных займов повысит степень переработки леса получит возможность дополнительно загрузить машиностроительные мощности. Министр отметил, что модернизация производства лесопромышленного комплекса позволит получать продукт с более высокой добавленной стоимостью, что решает задачи национального проекта "Производительность труда", а также способствует рациональному и бережному использованию лесных ресурсов региона.

Проекты будут финансироваться на условиях: 70% - федеральный фонд и 30% - региональный. По данным департамента, на территории Свердловской области по нацпроекту "Экология" активно ведется работа по лесовосстановлению. В 2020 году восстановлено свыше 28,8 тыс. га леса, что составляет 102,9% от плана.