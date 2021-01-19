Свердловские власти наградили знаками отличия в 2020 году более 500 многодетных матерей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Знак отличия "Материнская доблесть" достался более 500 свердловчанкам, родившим или усыновившим и воспитавшим пять и более детей, в 2020 году. За 13 лет его получили уже более 5,6 тыс. матерей региона, сообщили во вторник в департаменте информационной политики Свердловской области.

Регион стал одним из первых в России, где был утвержден такой знак отличия.

"Знаком отличия Свердловской области "Материнская доблесть" в 2020 году награждены 536 женщин, родивших или усыновивших и воспитавших пять и более детей. <…> С 2007 года его получили уже более 5,6 тысячи матерей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что знак отличия I степени, который вручается женщинам, усыновившим и воспитавшим десять или более детей, и единовременная денежная выплата 148,4 тыс. рублей в 2020 году достались трем многодетным женщинам. "Матерям, у которых восемь или девять детей, вручается знак II степени и 74,2 тыс. рублей. Его в прошлом году получили 18 человек. 515 мамам вручен знак III степени и 37,1 тысячи рублей, это женщины, у которых пять, шесть или семь детей", - также рассказали в департаменте.