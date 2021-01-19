Жителя Курганской области подозревают в истязании 13-летнего сына

ТАСС, 19 января. Уголовное дело возбуждено в отношении 49-летнего жителя села Уксянское Курганской области из-за истязания 13-летнего сына. Об этом сообщается во вторник на официальном портале СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета России по Курганской области в отношении 49-летнего жителя села Уксянское Далматовского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2020 году мужчина регулярно причинял своему 13-летнему сыну физические и психические страдания, систематически нанося побои. "Используя малозначительные поводы, мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, на регулярной основе бил мальчика, а также намеренно причинял ему физическую боль. О происходящем ребенок сообщил в правоохранительные органы", - рассказали в ведомстве.

Следствие также устанавливает иные возможные эпизоды преступной деятельности подозреваемого. "В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение в совершении указанного преступления", - говорится в сообщении.